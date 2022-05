Draghi atterrato a Washington, alle 20 l'incontro con Biden

(dall'inviata Ileana Sciarra) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è appena atterrato a Washington per la sua prima missione negli States nel ruolo di premier. Alle 20 ore italiane -14 locali - Draghi incontrerà il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, nello studio ovale della Casa Bianca. Al centro del colloquio, naturalmente, la crisi ucraina, per un confronto che arriva all'indomani del via libera di Biden a una legge per velocizzare e oliare la fornitura di armi a Kiev ispirata a una misura del 1941 che permise agli Stati Uniti di Roosevelt di armare l’esercito britannico contro Hitler.

Ma sono tanti i dossier sul tavolo, a partire da quello della sicurezza energetica, legata a doppio filo con la guerra in Ucraina, e del sesto pacchetto di sanzioni che l'Unione europea si appresta ad adottare tra non poche difficoltà e distinguo. Forte è la spinta degli Stati Uniti affinché l'Europa si affranchi da Mosca, e, da questo punto di vista, Draghi può vantare il lavoro portato avanti sinora dall'Italia, con una spinta decisa alla diversificazione e l'obiettivo dell'indipendenza dal gas russo da centrare nel 2024. Gli Usa sono in campo per fornire maggiori forniture di gas liquefatto all'Europa, ma l'Italia deve superare i limiti legati alla scarsa presenza di rigassificatori sul nostro territorio: solo tre allo stato attuale, più lo sforzo in atto per l'approviggionamento di due navi rigassificatrici.

Sul tavolo, inoltre, il tema della Salute, a partire dalla lotta al Covid con un occhio attento alle vaccinazioni nei Paesi in via di sviluppo; la sicurezza alimentare, con la crisi innescata dalla guerra in Ucraina; la lotta al cambiamento climatico, ma anche la Libia, il Sahel, i rapporti con la Cina e i preparativi per i vertici G7 e Nato in programma a giugno.

La prima giornata della missione di Draghi a Washington ruota tutta intorno alla visita alla Casa Bianca, mentre domani l'agenda sarà fitta di impegni, a partire dalla conferenza stampa del premier a cui seguiranno la visita a Capitol Hill per l'incontro con la Speaker Nancy Pelosi e i leader dei gruppi politici del Congresso e, infine, la serata di gala all'Atlantic Council, dove Draghi verrà insignito del 'Distinguished Leadership Award 2022'.