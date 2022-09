Draghi e il secondo mandato, la risposta del premier - Video

"Una domanda brevissima presidente: sarebbe disponibile ad un secondo mandato a Palazzo Chigi?". La risposta del premier Mario Draghi è perentoria: "No".

Dopo le elezioni del 25 settembre 2022 ancora un governo di unità nazionale? "Non ho idea di quello che il voto produrrà, queste valutazioni potranno essere importanti dopo. Per il futuro sono molto fiducioso, sono fiducioso per gli italiani, perchè producano crescita, stiamo meglio i più deboli e le disuguaglianze siano affrontate. C'è tantissimo da fare, questo governo ha avviato alcune cose, ha affrontato delle emergenze, c'è tantissimo da fare per il prossimo governo".

"L'ha detto lei, io sto in alto, sono stato precipitato e catapultato dall'alto, non sarebbe neanche giusto che giudicassi i toni, il clima teso... La cosa importante è che tutti vadano a votare, questa è la cosa più importante di tutte", ha risposto su una domanda sul clima della campagna elettorale, ma prendendo anche la palla al balzo per invitare gli italiani ad andare alle urne.