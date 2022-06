"Ci risentiamo con Conte per vederci al più presto"

"Il governo non rischia". Il premier Mario Draghi, a Madrid per il vertice Nato, risponde così alle domande sulla tenuta dell'esecutivo dopo le parole del leader del M5S, Giuseppe Conte. "Mi ha richiamato lui, abbiamo iniziato a chiarirci, ci risentiamo domani per vederci al più presto".