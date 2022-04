Draghi da Biden il 10 maggio, Ucraina ed energia nel colloquio

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden "attende con ansia di accogliere Mario Draghi alla Casa Bianca il 10 maggio". Lo annuncia la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, sottolineando che "la visita riaffermerà i profondi legami di amicizia e forte partnership tra gli Stati Uniti e l'Italia". I due leader, prosegue la nota, "discuteranno del coordinamento in corso con partner e alleati sulle misure per sostenere il popolo ucraino e imporre costi economici sulla Russia per la sua aggressione non provocata".

Biden e Draghi discuteranno anche della "nostra stretta cooperazione per promuovere la prosperità economica globale, accrescendo la sicurezza energetica dell'Europa, e per combattere i cambiamenti climatici". Secondo Psaki, i due leader "avranno anche uno scambio di vedute sui temi della sicurezza regionale e globale e sui preparativi per i summit del G7 e della Nato a giugno".

PALAZZO CHIGI - La visita del premier "sarà l’occasione per riaffermare la storica amicizia e il forte partenariato tra i due Paesi. Al centro dell’incontro il coordinamento con gli Alleati sulle misure a sostegno del popolo ucraino e di contrasto all’aggressione ingiustificata della Russia. Saranno inoltre discusse le eccellenti relazioni bilaterali e riaffermata la solidità del legame transatlantico", si legge in una nota di Palazzo Chigi.

Nel corso della visita alla Casa Bianca "sarà affrontata la cooperazione nella gestione delle sfide globali, dalla sicurezza energetica al contrasto ai cambiamenti climatici, dal rilancio dell’economia allo sviluppo della sicurezza transatlantica. I due leader si confronteranno anche su questioni regionali e sui preparativi in vista dei vertici G7 e NATO di giugno".