Draghi: "Giornata storica per Europa, appoggio incondizionato a Zelensky"

"Oggi è una giornata storica per l’Europa. Italia, Francia e Germania - tre Paesi fondatori dell’Unione europea - e il presidente della Romania sono venuti in Ucraina per offrire il loro sostegno incondizionato al presidente Zelensky e al popolo ucraino. Un popolo che si è fatto esercito per respingere l’aggressione della Russia, per vivere in libertà". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso di una conferenza stampa congiunta con i leader di Ucraina, Francia, Germania e Romania all'interno del complesso della presidenza a Kiev.