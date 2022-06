Draghi in Israele e Palestina, sul tavolo Ucraina e energia

Prima visita in Medio Oriente di Draghi come presidente del Consiglio. L'arrivo nel pomeriggio in Israele dove verrà ricevuto dal presidente Isaac Herzog, mentre per domani è previsto il bilaterale con il primo ministro Naftali Bennett. Al centro degli incontri ci saranno il rafforzamento delle relazioni bilaterali, la situazione in Ucraina e la sicurezza alimentare con la necessità di scongiurare la crisi in atto -la corsa dei prezzi dei generi alimentari ricorda tanto quella che innescò la primavera araba nel 2011- i temi energetici, il processo di pace israelo-palestinese e l’antisemitismo.