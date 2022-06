Draghi in Senato: mai la parola 'armi', 9 volte usa 'pace' e 7 'guerra'

Poco più di 800 parole (808) sono state usate da Mario Draghi nel suo intervento al Senato, nel corso delle 'comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio europeo'. Nel discorso del premier a prevalere le proprio le parole ''europeo' e 'consiglio', che sono state ascoltate, rispettivamente, 11 e 9 volte in Aula. 'Pace' e 'guerra' invece compaiono 9 e 7 volte. Stesso utilizzo per le parole 'Kiev', 'Mosca', 'russo' e 'ucraino', pronunciate tutte 5 volte ognuna. Tre volte invece ricorre la parola 'Parlamento', come pure la parola 'imprese' e 'sanzioni'. Assente invece la parola 'armi'.