Draghi e la 'sfida': "Ripresa sia duratura e sostenibile"

"L’Italia vive oggi un periodo di forte ripresa, migliore di quello che avevamo immaginato solo qualche mese fa". Ma "la sfida è far sì che la ripresa sia duratura e sostenibile". Così il premier Mario Draghi, intervenendo all'assemblea 2021 di Confindustria: "Le previsioni del Governo, che presenteremo tra pochi giorni, stimano una crescita intorno al 6% per quest’anno – a fronte del 4,5% ipotizzato in primavera".

L'assemblea pubblica di Confindustria aveva tributato poco prima una lunga standing ovation al presidente del Consiglio. A chiamare all'applauso il presidente di Viale dell'Astronomia, Carlo Bonomi, nel corso del suo intervento dal palco del Palaeur di Roma. "Grazie, Presidente. Grazie per aver ricordato ancora una volta, la settimana scorsa, che per risolvere i problemi italiani “le cose giuste vanno fatte, anche se e quando sono impopolari”, ha spiegato.



"Serve un’Europa più coesa nelle sue regole finanziarie, più unita nella sua politica estera, più forte e più integrata nella politica di difesa. Ecco perché noi imprese non esitiamo a dire che ci riconosciamo nell’esperienza e nell’operato del Governo guidato dal Presidente Draghi e che ci auguriamo continui a lungo nella sua attuale esperienza", ha detto Bonomi schierando così viale dell'Astronomia in difesa dell'esecutivo guidato da Draghi. "Senza che i partiti attentino alla coesione del Governo pensando alle prossime amministrative, o con veti e manovre in vista della scelta da fare per il Quirinale", ha aggiunto.

"Ogni tanto, la storia delle istituzioni italiane ci ha riservato un terzo tipo di uomini. Gli uomini della necessità. Personalità che avvertono il dovere di rispondere ai problemi della comunità italiana, prima che l’ambizione di restare a qualunque costo al suo timone. Ecco, Mario Draghi è uno di questi uomini, uomini della necessità", ha detto ancora il presidente di Confindustria.