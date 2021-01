Drago: "Pp rischia esclusione a consultazioni, e la democrazia?"

Roma, 26 gen. (Adnkronos)

"Oggi il deputato Fausto Longo è uscito dal nostro gruppo 'Popolo protagonista Ap' alla Camera dei deputati e il senatore Gregorio De Falco ha avanzato richiesta di costituire in Senato il gruppo Componente centro democratico che fa riferimento a quello coordinato dal deputato Tabacci alla Camera. Popolo Protagonista rischia di essere escluso dalle consultazioni per la formazione del nuovo Governo". Lo dice all'Adnkronos la senatrice Tiziana Drago che aggiunge: "Attendo da circa tre mesi esito dalla giunta del regolamento del Senato per la formazione della componente Popolo protagonista. La democrazia verrà salvaguardata?".