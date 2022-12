E' il figlio 40enne della donna, trovata morta in un appartamento di Dresda, il sospetto dell'omicidio e della presa di ostaggi nel centro commerciale Altmarkt-Galerie nel centro di Dresda. L'uomo è stato ferito e arrestato come riferisce la polizia tedesca. Nessuno degli ostaggi ha riportato ferite. Prima di uccidere la madre avrebbe anche fatto irruzione in una stazione radio, dove avrebbe esploso alcuni colpi d'arma da fuoco.