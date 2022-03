Droga, Bergamo: sequestrati 150 kg marijuana e 27 kg hashish

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno arrestato, in flagranza di reato, 2 persone originari nella provincia orobica per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sottoponendo complessivamente a sequestro 146 kg di marijuana, 6,5 kg di semi di cannabis, 27,7 kg di hashish e 822 piante di marijuana, nonché un impianto di irrigazione, illuminazione e ventilazione utilizzato per la coltivazione di queste ultime. Parte dello stupefacente occultato in un box auto.