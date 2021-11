Droga e cellulari a detenuti carcere Rebibbia: 7 arresti, c'è anche agente penitenziaria

Droga, cellulari e carte sim ai detenuti nel carcere romano di Rebibbia. I carabinieri della compagnia Roma Eur e il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Roma nei confronti di sette persone (cinque in carcere e due ai domiciliari), perché gravemente indiziate, a vario titolo dei delitti di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, introduzione di dispositivi idonei alla comunicazione e di corruzione per atti contrari ai propri doveri, condotte che si sono verificate anche nell’anno in corso.

L’attività investigativa, coordinata dalla procura di Roma, denominata Open Prisons, ha consentito di accertare l’esistenza di un traffico di sostanze stupefacenti, di cellulari e schede sim introdotte abusivamente e reiteramente all’interno dell’istituto penitenziario di Roma Rebibbia. La richiesta di droga e di schede telefoniche perveniva da alcuni detenuti i quali si occupavano della successiva rivendita nell’ambito del reparto G8 del carcere romano.

Nel ricostruire la filiera dello spaccio e dell’acquisizione dello stupefacente dall’esterno è emerso, tra l’altro, il coinvolgimento dei familiari di alcuni ristretti i quali, per veicolare l’introduzione delle dosi di stupefacente e delle sim card, si servivano tra l’altro dei 'pacchi colloquio'. Le indagini hanno permesso di appurare il coinvolgimento di un agente Penitenziario, già sospeso in via cautelativa in sede amministrativa, gravemente indiziato per i delitti di concorso nel reato di detenzione a fini di sostanza stupefacente e corruzione per compiere atti compiere atti contrari ai doveri d’ufficio, avendo fatto da tramite tra i detenuti e l’esterno, per facilitare l’introduzione illecita nel carcere di quanto richiesto e che è stato sottoposto agli arresti domiciliari .