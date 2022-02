Droga, Gdf sequestra 445 kg di cocaina nel porto di Genova

I finanzieri del Comando Provinciale Genova hanno sequestrato, nell'area portuale di Prà, un ingente quantitativo di cocaina e proceduto all'arresto in flagranza di un cittadino italiano. Lo stupefacente (400 panetti per un peso complessivo, al lordo del confezionamento, pari a kg. 444,5) era contenuto in 14 borsoni riposti all'interno di un contenitore sbarcato dalla M/n Msc ''Adelaide'', proveniente da Rio de Janeiro (Brasile) e contenente caffè.