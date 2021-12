Maxi blitz antidroga a Palermo. Nell'ambito dell'operazione 'Pandora', i carabinieri hanno arrestato 31 persone (8 in carcere e 23 ai domiciliari) per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio di sostanze stupefacenti, per un giro d'affari da circa 500mila euro su base annua.