Droga, traffico dal Marocco: tra arrestati c'è capo ultras Luca Lucci

Otto persone sono state arrestate dalla polizia perché gravemente indiziate, a vario titolo e in concorso, di importazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti dal Marocco e dal Sudamerica. Tra queste ci sono alcuni ultras e appartenenti alla Curva Sud, tra cui il capo degli ultras Luca Lucci.

Il blitz è scattato nelle province di Milano, Bergamo, Lodi e Monza-Brianza, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal gip di Milano. Tre indagati sono stati portati in carcere, quattro agli arresti domiciliari e uno è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria con divieto di dimora. Sono in corso numerose perquisizioni in abitazioni nelle province di Milano, Bergamo, Lodi e Monza Brianza.