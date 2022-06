Ha pilotato da remoto un drone facendogli sorvolare il Colosseo, ma è stato scoperto e denunciato. E' accaduto ieri mattina, verso le 7.30, in piazza del Colosseo. L'uomo, un turista argentino, è stato sorpreso dai carabinieri della Compagnia Speciale di Roma, insieme ai colleghi del Comando di Roma Piazza Venezia. I militari hanno recuperato il drone, lo hanno sequestrato ed hanno fatto scattare la denuncia in stato libertà per divieto di sorvolo.