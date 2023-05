Droni Cremlino, Argentieri: "Narrativa russa grottesca, ipotesi fronda interna"

"La possibilità di una fronda interna comincia a prendere piede". Intervistato dall'Adnkronos, il docente all'università John Cabot e studioso dell'Europa Orientale Federigo Argentieri ritiene del tutto "improbabile" che i droni lanciati contro il Cremlino siano stati mandati dagli ucraini. Rimangono allora due ipotesi, l'operazione di falsa bandiera o un segnale a Putin "di alcuni potentati russi".

"Concordo con il generale Camporini, il quale ritiene, come gli americani, del tutto improbabile che sia stato un segnale degli ucraini", peraltro "Mosca è molto lontana" dal confine, dice Argentieri. "E' infantile pensare che il presidente russo Vladimir Putin risieda al Cremlino - nota lo studioso - La narrativa dei media russi di un attentato alla vita di Putin con due droni che magari dovevano entrare dalla finestra della sua stanza da letto è veramente grottesca e improbabile".

A questo punto, "la possibilità di una fronda interna comincia a prendere piede", ragiona Argentieri, ricordando che nei dintorni di Mosca vi sono boschi e foreste "da cui si può fare qualsiasi cosa senza farsi vedere" e da dove possono essere stati lanciati i droni. Ma lo studioso non esclude nemmeno un'operazione di falsa bandiera. "Può essere una macchinazione russa, preparata per cercare di rilanciarsi anche sul fronte interno, e può essere un segnale mandato da alcuni potentati russi a Putin. Quale delle due ipotesi, adesso non si può dire. Non ci sono abbastanza indizi per una o l'altra, ma quasi certamente è una di queste due".

L'arrivo dei due droni sul Cremlino è una dimostrazione di inefficienza della difesa aerea russa? "E' probabile che chi li ha lanciati sapesse cosa fare, come avviene vigilanza notturna, dove sono piazzati i radar", risponde Argentieri. E se pensiamo all'ipotesi falsa bandiera, ovvero un incidente orchestrato dal Cremlino, la propaganda russa ha "evidentemente messo in secondo piano la figuraccia, si è puntato sui 'perfidi ucraini', laddove perfidi ha sostituito nazisti". "La propaganda russa, sia quella rivolta all'interno che all'esterno - sottolinea Argentieri - è eccellente , non ha nulla da imparare a riguardo, anzi ha molto da insegnare".

La vicenda dell'attacco con i droni arriva a pochi giorni dalla Parata della Vittoria il 9 maggio, un evento, dice Argentieri, che ha assunto un significato diverso e più "aggressivo" con l'avvento di Vladimir Putin alla guida della Russia. "Martedì prossimo staremo a vedere. Certamente le apparenze saranno salvaguardate, perché in questo i russi sono bravissimi. Però, al di là delle apparenze - rimarca - non si potranno nascondere le difficoltà, vedremo cosa dirà Putin".

"La parata della Vittoria - spiega - si svolse per la prima volta il 24 giugno 1945. E' rimasta famosa e iconica per almeno due scene. La prima è quella del maresciallo Zukov, principale comandante militare e uomo di indubbia sagacia, che cavalcava su un destriero bianco. L'altra immagine, ancora più potente, erano i plotoni in alta uniforme da combattimento che portavano sotto il braccio le bandiere naziste catturate in battaglia e le buttavano a terra sotto il palco del Cremlino, in un chiaro richiamo a quanto accadeva nelle parate militari dell'antica Roma".

La parata fu poi ripresa sotto Breznev, in occasione del ventennale nel 1965, e allora fu scelta la data del 9 maggio, giorno della resa incondizionata dei tedeschi. Da allora la tradizione è proseguita con Gorbaciov ed Eltsin, e poi Putin. "La parata del 1995 - ricorda Argentieri - fu particolarmente significativa, era quella del cinquantennale e coincise con l'arrivo del presidente americano Bill Clinton a Mosca, una visita molto importante che segnò il culmine del miglioramento dei rapporti fra Russia e Stati Uniti".

"A partire dal 2000, quando Putin è eletto presidente, la parata prende un significato abbastanza diverso dal quindicennio precedente. Sotto Gorbaciov ed Eltsin, la parata c'era, ma era orientata verso il dialogo, sia nei discorsi che negli inviti. A partire dal 91 c'erano le ex repubbliche sovietiche, che avevano eserciti propri", sottolinea il docente.

L'unica parata in periodo putiniano che avesse "questo carattere di dialogo e non di sfida", nota Argentieri, è stata quella del 2010, che avvenne dopo la tragedia aerea di Smolensk in cui morì il presidente polacco. Era il 65esimo anniversario e vi fu una partecipazione "simbolica e significativa" degli eserciti degli alleati occidentali, compresi gli Stati Uniti. Anche in seguito all'incidente di Smolensk, l'allora primo ministro Putin, "volle dare un segnale conciliante, che interruppe la escalation di aggressività iniziata con l'Iraq, il Kosovo e la Libia. E che sarebbe proseguita con la Siria e poi culminata nel 2014 con la Crimea e il Donbass".