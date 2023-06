Tre droni sono caduti nella regione di Mosca in quello che il ministero della Difesa russo ha definito un "attacco terroristico" ucraino. "Oggi è stato sventato un tentativo da parte del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico con tre velivoli senza pilota contro obiettivi nella regione di Mosca", ha riferito il ministero della Difesa in una nota, precisando che l'attacco è "fallito" in quanto tutti i velivoli sono caduti grazie all'utilizzo di dispositivi di guerra elettronica e non ci sono state vittime né danni.

I droni sono caduti a Naro-Fominsk, mentre si dirigevano verso magazzini militari, ha reso noto il governatore della regione, Andrey Vorobyov, sul suo canale Telegram, precisando che sono stati trovati i relitti dei due droni e che i servizi si stanno occupando dell'accaduto.





COMBATTIMENTI INTENSI NEL SUD UCRAINA

"Combattimenti intensi" continuano intanto nel sud dell'Ucraina. Lo ha reso noto il ministero della Difesa britannico nel suo ultimo aggiornamento sul conflitto. Secondo Londra, la Russia ha recentemente compiuto "uno sforzo significativo per costruire linee difensive nelle retrovie, in particolare negli approcci alla Crimea occupata", evidenziando la "valutazione di Mosca secondo cui le forze ucraine sono in grado di attaccare direttamente la Crimea". "La Russia continua a vedere il mantenimento del controllo della penisola come una priorità politica assoluta", ha aggiunto il ministero della Difesa britannico.



REGNO UNITO VARA UN NUOVO PACCHETTO DI AIUTI

La Gran Bretagna presenta oggi un importante pacchetto di sostegno finanziario all'Ucraina, compresi tre miliardi di dollari di garanzie sui prestiti della Banca mondiale per rafforzare la stabilità economica dell'Ucraina impegnata a respingere le forze russe. Lo ha annunciato il governo britannico parlando di ''primo pacchetto bilaterale di assistenza fiscale pluriennale definito da un paese del G7''. L'occasione viene fornita dalla Conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina che si apre oggi e durerà anche domani a Londra. Durante la conferenza il primo ministro britannico Rishi Sunak illustrerà anche un pacchetto di 306 milioni di dollari in assistenza bilaterale e un aumento degli investimenti britannici in Ucraina.

Il finanziamento annunciato oggi dalla Gran Bretagna ''sosterrà i servizi pubblici vitali, compreso il costo della gestione di scuole e ospedali'', si legge in una nota del governo britannico, sottolineando che si tratta di una ulteriore prova dell'''incrollabile impegno del Regno Unito nei confronti del paese, sia ora che in futuro''. Il patto consentirà, secondo il governo britannico, il commercio, gli investimenti, la condivisione di competenze tra pari e pratiche commerciali responsabili in Ucraina, in modo che possa ricostruirsi come un'economia resiliente, agile e prospera. Tra le aziende coinvolte nel progetto vengono citate Virgin, Sanofi, Philips, Hyundai Engineering e Citi.