DS 9 M.Y. 23: eleganza e raffinatezza

DS 9 M.Y. 23 è sinonimo di eleganza e raffinatezza

Un aggiornamento che introduce su tutta la gamma il nuovo sistema multimediale DS Iris ed un nuovo livello di allestimento con interni rinnovati: la DS 9 M.Y. 23 è una vera ammiraglia.

DS Iris System è un’interfaccia totalmente rivista che può essere personalizzata e configurata, si avvale di un display da 12 pollici touchscreen che visualizza un unico menu che consente di accedere a tutte le funzioni della vettura oltre che a fornire una visione a 360° di ciò che accade all’esterno del veicolo, grazie a una serie fotocamere digitali ad alta risoluzione.

DS IRIS SYSTEM è collegato all'app mobile MyDS che consente di inviare informazioni dallo smartphone al display touchscreen con la possibilità di programmare il pre condizionamento dell’abitacolo, di consultare lo stato di carica della batteria o i dati di viaggi precedenti, ed ancora ricevere avvisi di manutenzione proattiva ed utilizzare il telecomando digitale per bloccare e sbloccare le porte, accendere le luci e suonare il clacson.

DS 9 M.Y. 23: allestimenti e dotazione

Agli allestimenti già presenti in gamma, Performance Line+ e Rivoli+, aggiunge una terza configurazione, la Opera, che offre un concentrato di tecnologie come il rivoluzionario sistema di sospensione attive DS ACTIVE SCAN SUSPENSION controllato da una telecamera che permette alle sospensioni della vettura di adattarsi alle imperfezioni della strada, per un comfort eccezionale.

Sul model year 23 debutta anche l'Extended Safety Pack con guida semi-autonoma di livello 2, un esclusivo sistema audio firmato FOCAL Electra, il DS Lounge Pack per i passeggeri posteriori, incluso il bracciolo centrale posteriore in pelle Premium, il pulsante di cortesia per spostare il sedile del passeggero anteriore in avanti rispetto ai sedili posteriori, il climatizzatore automatico bi-zona e i sedili posteriori riscaldati, massaggianti e raffreddati, oltre al il tettuccio apribile e al portellone elettrico.