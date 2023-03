DS Automobiles: dalla Formula E alla produzione in serie

DS Automobiles è impegnata anche per questo stagione nel Campionato Mondiale ABB FIA di Formula E. Una competizione che consente al brand automobilistico francese di sviluppare nuove soluzioni legate all’elettrificazione, l’11 febbraio il suo pilota, Jean-Eric Vergne ha conquistato la quarta vittoria nella stagione numero nove.

Si tratta del sedicesimo successo per il pilota francese, DS Automobiles vanta in Formula E due titoli e tantissimi podi, una competizione che rappresenta per il brand anche un modo per testare soluzioni innovative e accelerare l’innovazione, hardware e software che sarà presente sui suoi futuri modelli prodotti in serie.

DS Automobiles ha sviluppato motori elettrici ad altissime prestazioni per la sua monoposto di Formula E

Massima potenza ma anche software che consentono una gestione e ottimizzazione della riserva energetica, questi i due aspetti principali di un Campionato che, punto alla sua nona edizione, riserva, stagione dopo stagione, avvincenti bagarre. Gare che per il Marchio francese rappresentano anche un'importante base per sviluppare, a fronte di costi relativamente contenuti, nuove soluzioni, prima tra tutte, la frenata rigenerativa.

Il recupero dell’energia in frenata in Formula E è fondamentale per arrivare a fine gara senza pit stop forzati, a tal fine è necessario approntare e mettere a punto algoritmi che siano in grado di ottimizzare questo elemento fondamentale.

Il software di una monoposto di Formula E costituisce un parametro fondamentale per realizzare strategie vincenti.

La nuova DS 7 E-Tense 4x4 360 utilizza un software che proviene direttamente dalla Formula E.

Ottimizzare la gestione e la forza frenante, tramite la pressione che il pilota esercita sul pedale del freno, recuperare energia da immagazzinare nella batteria e riutilizzarla in accelerazione e ripresa, come unica fonte o come supporto al motore endotermico.

La casa automobilistica francese compete in Formula E proprio per migliorare la sua esperienza nell'elettrificazione: DS Automobiles produrrà unicamente auto elettriche a partire dal 2024.