DS E-Tense Performance vince ai GQ Car Awards 2023

DS E-Tense Performance è un prototipo vincente.

Ha vinto il Concept of the Year in occasione dei GQ Car Awards 2023, la DS E-Tense Performance è 100% elettrica.

Nasce grazie all’apporto della divisione DS Performance, ed è un vero e proprio laboratorio sulle quattro ruote realizzato con il programma Formula E, modello che condivide con la monoposto i motori full electric.

DS E-Tense Performance ha una potenza di 815 cavalli e 8.000 Nm di coppia massima, la DS E-Tense Performance accelera da 0 a 100 km/h in soli 2 due secondi, in soli cinque minuti è capace di ricaricarsi completamente supportando una potenza di ricarica fino a 350 kW.

DS E-Tense Performance è un prototipo che anticipa il futuro.

Un modello che anticipa la futura produzione del brand francese, grazie alla frenata rigenerativa la E-Tense Performance riesce a ricaricarsi notevolmente già in marcia, secondo il brand francese, con il solo ausilio di questa tecnologia, questo prototipo può anche essere privato dei freni ad attrito convenzionale.

Eugenio Franzetti, Direttore DS Performance ha dichiarato: “Il Motorsport è sempre stato uno straordinario strumento di ricerca e sviluppo, che utilizza le esperienze maturate nelle competizioni per far progredire le vetture su strada. Allo stesso modo, le concept car sono veri e propri laboratori di tecnologia e di Design che ispirano le auto del futuro di tutti i giorni. DS E-Tense Performance è la perfetta combinazione dell’esperienza derivata dal motorsport che viene poi proposta su strada. Derivato direttamente da un’auto di Formula E, il prototipo dimostra fino a che punto si spingeranno presto le auto 100% elettriche di DS Automobiles”.