DS, positivo bilancio sponsorship Open, abbiamo valori comuni

'"Da 4 anni siamo partner della Federazione Italiana Golf come Title Sponsor degli Open di Italia, ed è stata un'esperienza positiva che nasce da valori comuni". Così Alessandra Mariani, Marketing Director di DS Automobiles, commenta - a margine dell'80ma edizione della competizione in corso al “Marco Simone Golf & Country Club”, alle porte di Roma - il legame fra il brand premium del gruppo Stellantis (title sponsor dell'evento) e uno degli sport più seguiti a livello mondiale.

"Questo è il nostro pubblico, il pubblico di uno sport che è green e sostenibile come il nostro brand" aggiunge, ricordando come la partnership con gli Open d'Italia ha dato a DS "una risposta in termini di immagine, ci ha aiutato ad aumentare la conoscenza del marchio, anche grazie al lavoro dei nostri concessionari che hanno portato avanti attività locali legate al golf organizzando incontri e tornei" creando relazioni che permettono al marchio di raccontarsi.

Agli Open di Golf la casa francese ha portato una flotta di vetture elettrificate che testimoniano - ha ricordato la Mariani - "il ruolo di DS in Stellantis, ovvero quello di un brand dove tutte le nuove tecnologie vengono testate": fra le auto esposte al ciricolo Marco Simone la nuova DS 7, e la berlina DS 9, oltre alla nuova DS 3 100% elettrica e alle DS 4 e DS 7 della Collection Esprit de Voyage, appena lanciata: si tratta di versioni ispirate dal savoir faire francese nella moda e ricche di equipaggiamenti e dettagli di design, così apprezzati dal pubblico golfistico.

Ma Alessandra Mariani ricorda anche le altre esperienze di DS per affermare l'awareness del marchio, a iniziare dalla Formula E, che a luglio vedrà la tradizionale tappa romana: una scelta, quella di entrare in questa categoria di motosport, ormai 8 anni fa, che "è legata alla nostra strategia di elettrificazione ben chiara". Ma anche un'esperienza che - sottolinea - "ha avuto ricadute anche nella progettazione dei nostri modelli, come nel caso della batteria della DS3 realizzata utilizzando il know how maturato nelle gare di questo campionato".

Per DS si conferma in ogni caso un 'momentum' positivo: "In Italia abbiamo toccato una quota dello 0,50% e nei primi quattro mesi dell'anno siamo cresciuti fra le passenger cars del 31%, superando la crescita del mercato. Non solo, siamo molto soddisfatti perché una vettura su quattro è Ibrida Plug In o elettrica. Abbiamo superato le difficoltà delle consegne registrate nel 2022 e oggi i nostri ritardi sono molto inferiori di quelli di altri brand, mentre la raccolta di contratti va anche meglio dell'immatricolato".