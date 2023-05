Dtd-Mit, 16 mln per Mobility as a Service che si apre a Regioni e Province Autonome

È stato pubblicato un nuovo Avviso Pubblico da 16 milioni di euro per la sperimentazione dei servizi Mobility as a Service (MaaS), un nuovo concetto di mobilità innovativa che permette ai cittadini di usufruire di diversi mezzi di trasporto pubblico e privato, attraverso una App con cui possano pianificare e pagare gli spostamenti. Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale fa sapere che dopo il successo dei primi Avvisi che hanno portato prima alla selezione di Milano, Roma e Napoli, e poi di Bari, Firenze e Torino, il Dtd in coordinamento con il ministero delle Infrastrutture e Trasporti stanzia nuove risorse dal Pnrr per estendere la sperimentazione alle Regioni e alle Province Autonome.

L’investimento rientra nella misura 1.4.6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e punta a favorire lo sviluppo di servizi innovativi di mobilità per i cittadini e per la gestione intelligente dei trasporti sul territorio, attraverso la condivisione di informazioni e la creazione di servizi su misura.

Riguardo le modalità di partecipazione e le tempistiche, Regioni e Province Autonome potranno inviare le loro proposte fino al 31 maggio 2023. Le attività previste per il progetto proposto dovranno concludersi entro il 30 giugno 2026. L’Avviso ha una dotazione complessiva pari a € 16.100.000 di euro e l'importo finanziabile, per ciascuno dei sette progetti che verranno selezionati, è pari a 2.300.000 di euro, aggiungono Dtd e Mit.