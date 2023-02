DTSocialize Holding in cammino verso la Borsa di Londra

Londra, 15 febbraio 2023. “DTSocialize, holding inglese di un gruppo internazionale fintech, riprende la marcia verso la quotazione sul mercato principale della Borsa di Londra; percorso che lo scorso anno, la stessa società ha deciso di rallentare per via di condizioni di mercato non troppo favorevoli.”

DTSocialize Holding ha recentemente lanciato sul mercato una serie di servizi fintech dove ha registrato un importante numero di clienti e ha in programma un’espansione attraverso l’ingresso in diversi mercati target. La società ha effettuato notevoli investimenti sia sulla parte fintech che sullo sviluppo piattaforme software ed intelligenza artificiale, vero vantaggio competitivo dei prodotti DTSocialize.

«Il 2023 rappresenterà un anno ricco di sfide e di opportunità che ci vede pronti ad affrontare per posizionarci al meglio rispetto agli altri players.», ha indicato Daniele Marinelli, Fondatore e Presidente. «Oggi c’è la possibilità di concentrarci su importanti obbiettivi anche grazie ad una tecnologia e un’offerta di servizi che ci permette di guardare al futuro».

Il gruppo Fintech DTSocialize Holding intende diventare una public company alla Borsa di Londra tramite una quotazione attraverso il direct listing, e la società e gli studi coinvolti per la transazione sono già a lavoro per l’ammissione che è prevista per il secondo trimestre del 2023.

La Società sta ora avviando le conversazioni iniziali con potenziali investitori prima della sottoscrizione pianificata. Nel percorso di quotazione, la società è assistita da Novum Securities in qualità di Corporate Advisor.

https://dtsh.io

