Dubai è la futura regina del Web3

Dubai da tempo viene considerata come la nuova frontiera per il mondo delle valute digitali. È diventata la sede di almeno 1.000 aziende che operano nel settore, in più con il recente lancio della strategia Metaverse di Dubai, la città è al centro dello sviluppo del Web3. Infatti, secondo il piano strategico di recente approvato dal Dipartimento delle finanze del governo, per il 2026 l'Emirato dovrebbe consolidare la propria posizione di hub mondiale per il cosiddetto Web3. Secondo i piani dovrebbe mirare a creare più di 40.000 posti di lavoro virtuali, ed entro il 2030 aggiungere 4 miliardi di dollari all’economia di Dubai.