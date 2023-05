Dubbio Rabiot, si allena a parte, Vicario ancora out

Beto continua ad allenarsi a parte



In casa Udinese bisognerà ancora attendere un po' probabilmente per rivedere in campo Beto. Oggi è andato in scena il secondo allenamento settimanale per la squadra friulana: Beto, che ha salto il match contro la Roma a causa di uno stato influenzale, ha continuato una preparazione differenziata, in attesa di essere al meglio per riunirsi al gruppo al contrario di Arslan che è già arruolabile.

Se dovesse continuare a lavorare a parte, difficilmente Beto ci sarà nel prossimo turno di Serie A contro la Cremonese.



Empoli: le condizioni di Vicario, Ismajli e De Winter

Contro l'Inter non ci sarà di sicuro Koni De Winter. Dopo l’infortunio rimediato durante il match di venerdì scorso a Cremona, il difensore centrale ha riportato una lesione di medio grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro e starà fuori almeno un mese.

Contro i nerazzurri non dovrebbe farcela nemmeno Vicario, ormai ai box da settimane, con Perisan dunque che sarà confermato tra i pali. Qualche chance di convocazione per Ismajli, che già ieri ha lavorato praticamente per intero con il gruppo e potrebbe essere schierato al centro della difesa con Luperto.

Mourinho sullo stato di forma di Abraham e Dybala

Alla vigilia del match di Europa League contro il Feyenord, José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa, dove ha parlato delle condizioni di Dybala: "Non so se può giocare dal primo minuto, avete visto quindici minuti di torello. Dopo abbiamo fatto organizzazione tattica a bassa intensità e abbiamo deciso di dare a Paulo altre 24 ore per capire se può o no. Domani faremo qualcosa di intenso per capire se gioca o va in panchina".

Qualche parola di incoraggiamento per Abraham dopo il gol nell'ultima di campionato: "Sta sempre bene. È un ragazzo che sembra sempre molto felice, molto positivo all'interno del gruppo. Lo vedo sempre bene dal punto di vista umano, poi segna o non segna".

Dubbio Rabiot: si allena a parte

La Juventus è scesa in campo alla Continassa per preparare il ritorno dei quarti di finale di domani a Lisbona contro lo Sporting.

Proprio dalla Continassa non sembrano arrivare buonissime notizie per mister Allegri: se da una parte sono tornati ad allenarsi in campo Alex Sandro e De Sciglio, ormai sulla via del recupero dopo gli ultimi acciacchi, si è allenato solo a parte invece Rabiot che quindi non è al 100%. Ancora fermo ai box, invece, l'attaccante Kean per problemi muscolari.

Fantacalcio.it per Adnkronos