Due per mille, ai partiti arrivati 18,5 mln: 6,9 mln solo per il Pd

Ai partiti attraverso il 2 per mille sono arrivati complessivamente 18,557 milioni di euro 'donati' da 1,360 mln di contribuenti: si tratta di un dato in lieve calo rispetto all'anno precedente quando erano arrivati complessivamente 18,913 milioni di euro. E' quanto emerge dai dati diffusi oggi dal ministero dell'Economia relativi al due per mille dell'Irpef sui redditi 2020 (dichiarazioni 2021).

Primo in classifica il Partito democratico a cui arrivano 6,907 milioni di euro (contro 7,428 milioni di euro l'anno precedente). Al secondo posto si colloca Fratelli d'Italia con 2,697 mln di euro (2,196 mln l'anno precedente) che scala una posizione. Al terzo posto si classifica la Lega per Salvini Premier con 1,822 mln di euro (contro 2,358 mln di euro l'anno precedente). Nella top 10 ci sono anche Azione con 882.903 euro; Italia Viva con 807.964 euro; Articolo 1 con 699.963 euro; Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea con 574.499 euro, Federazione dei Verdi con 574.353 euro, Movimento politico Forza Italia con 563.518 euro e Sinistra Italiana con 504.166 euro.