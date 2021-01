Due per mille ai partiti, arrivati 18,9 mln: 7,4 solo per Pd

(Adnkronos)

Ai partiti attraverso il 2 per mille sono arrivati complessivamente 18,913 milioni di euro 'donati' da 1,371 mln di contribuenti. E' quanto emerge dai dati diffusi oggi dal ministero dell'Economia relativi al due per mille dell'Irpef sui redditi 2019 (dichiarazioni 2020). Primo in classifica il Partito democratico a cui arrivano 7,428 milioni di euro (contro 8,437 mln l'anno scorso). Al secondo posto si colloca la Lega per Salvini Premier con 2,358 milioni di euro (contro 3,091 mln l'anno precedente) mentre a Fratelli d'Italia arrivano 2,196 mln (1,168 mln l'anno precedente).