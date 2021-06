Due ragazzi annegati in un canale a Crema

Due giovani, un ragazzo e una ragazza, sono stati trovati morti nel canale Vacchelli, a Crema, in provincia di Cremona. Il corpo della ragazza, cittadina indiana di 18 anni, è stato ripescato verso le 13 dai vigili del fuoco nelle acque del canale. Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso della giovane. Attorno alle 18 è stato recuperato il corpo del ragazzo, un connazionale di 18 anni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Crema. Al vaglio tutte le ipotesi, fra cui una caduta accidentale o un malore durante un bagno nel canale.