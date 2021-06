Due splendide giornate di sport sabato 12 e domenica 13 a Fenis, in Val d'Aosta

Nonostante una torrida temperatura, i giovani e meno giovani impegnati nella terza prova del 5° Trofeo Amatoriale Trial 2021- Trofeo Nord Ovest con patrocinio comitato Piemonte ASI hanno dato vita ad una gara molto combattuta.

Sabato, i 23 piccoli trialisti Under 10 e 14 più un paio di minitrialisti per gioco si sono misurati in 4 zone controllate che hanno evidenziato i notevoli progressi che li stanno portando a crescere in questo percorso di miglioramenti continui.

Domenica sono stati invece 120 i contendenti che hanno percorso il tracciato di 11 km, encomiabile il lavoro di preparazione dei componenti del Mc Fenis, sei zone selettive ma non pericolose hanno dato modo ai piloti di dar vita ad una competizione avvincente ma corretta, il tutto nonostante i 32 gradi ed un sole cocente.

Molto bello, e giustamente impegnativo il trasferimento che ha diluito i partecipanti ed ha risolto l'eventuale problema delle code dovuto ai molti partecipanti.

Dopo una prima zona interlocutoria ne sono state tracciate altre 4 nel sottobosco impegnativo fino a giungere all'ultima di tipo indoor giustamente spettacolare e seguita da un folto pubblico.

Nel pieno rispetto della normativa anticovid si sono svolte tutte le operazioni preliminari ed è stato servito un lauto pranzo che, come da consuetudine, ha permesso la giusta convivialità che caratterizza queste prove.

La giornata si è conclusa con una ricca premiazione, cosa sempre gradita ai piloti di ogni categoria e piazzamento.

