Duplice omicidio Catania, chi era il killer che ha ucciso 2 donne

Duplice omicidio in provincia di Catania. Il sospetto killer, un ergastolano in licenza premio, si è tolto la vita. Secondo quanto trapela da fonti investigative il 63enne era detenuto in regime di semilibertà e lavorava di giorno, mentre la sera rientrava in carcere e oggi era l'ultimo giorno di un permesso premio di una settimana. L'uomo fu condannato per associazione mafiosa e per un omicidio commesso prima del 2000.

Le due donne sono state uccise a Riposto nel catanese, ma in luoghi diversi: la 48enne sul lungomare dentro una macchina e la 50enne in via Roma. L'uomo sospettato di aver ucciso entrambe le donne si è poi tolto la vita con un'arma da fuoco, vicino alla caserma dei carabinieri.