Durante il lockdown sono triplicate le votazioni elettroniche basate su blockchain

Milano, 15 aprile, 2021. Tra dicembre 2020 e febbraio 2021 su Polys, una piattaforma di voto basata su blockchain sviluppata da Kaspersky Innovation Hub, sono state condotte il triplo delle sessioni di voto rispetto all'anno precedente. Questa crescita è stata rilevata tramite l'analisi dei metadati anonimizzati della piattaforma. Come accaduto lo scorso anno, i due settori che hanno registrato il maggior numero di sessioni di voto sono stati quello dell’istruzione e delle ONG. Tuttavia, in questo periodo è cambiata la distribuzione degli altri settori attivi sulla piattaforma.

Le misure di distanziamento sociale che a marzo 2020 hanno interessato più di 100 paesi, hanno spinto gli utenti a trasferire online molte delle loro attività quotidiane, incluso il lavoro, lo shopping e le interazioni sociali. La ricerca sulle sessioni anonime di Polys, piattaforma di voto basata su blockchain, ha evidenziato come gli utenti abbiano anche iniziato a prendere più decisioni congiunte e accordi comuni utilizzando questo servizio online.

Per capire come la pandemia abbia influenzato il voto a distanza, i ricercatori hanno esaminato i dati relativi ai tre mesi precedenti all’emanazione delle misure globali di distanziamento, partendo da dicembre 2019, quando molte organizzazioni si sono trovate a discutere i risultati di fine anno. Queste statistiche sono state poi confrontate con i risultati del trimestre tra dicembre 2020 e febbraio 2021.

Durante questo periodo, il settore più attivo per quel che riguarda il voto online è stato quello dell’istruzione, con il 60% di sessioni di voto effettuate secondo questa modalità, rispetto al 43% dell’anno precedente. A seguire, ci sono le organizzazioni non governative (ONG) con il 17% di sessioni online e un aumento di due punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche le percentuali di organizzazioni governative e partiti politici sono cresciute dal 6% al 10%, salendo al terzo posto tra i settori più attivi e prendendo il posto delle votazioni per questioni economiche.

Questo non è l'unico cambiamento a cui abbiamo assistito lo scorso anno. Tenuto conto del fatto che le riunioni in grandi gruppi sono state vietate, meno dell'1% delle votazioni si sono svolte durante eventi pubblici, mentre in precedenza il 7% delle sessioni rientrava in questa categoria. Inoltre, gli esperti hanno notato che anche le decisioni congiunte su iniziative locali sono scese dal 3%, rilevato tra dicembre 2019 e febbraio 2020, all'1% dei mesi successivi del 2020, un segnale questo del rinvio di questi progetti. Tuttavia, nel periodo tra dicembre 2020 e febbraio 2021 la percentuale registrata è risalita al 3%, questo perché molti dei dibattiti sulle iniziative locali erano stati riaperti.

"Abbiamo assistito ad una crescita di interesse e fiducia nei confronti del voto tramite blockchain. Nell'ultimo anno, gli utenti non solo hanno ricominciato ad utilizzare la nostra piattaforma, ma hanno anche consigliato ad amici e colleghi di testarla. Ad esempio, abbiamo visto che oltre al voto online nel settore dell’istruzione, anche le imprese locali hanno utilizzato Polys. A causa delle misure di distanziamento sociale, le votazioni elettroniche sono diventate quasi l'unico modo per portare avanti le attività di collaborazione, motivo per cui è cresciuto l’utilizzo di questi servizi", ha dichiarato Alexander Sazonov, Head of Product presso Polys.

Maggiori informazioni su Polys sono disponibili a questo link.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: https://www.kaspersky.it/

