Dybala-Inter, le news di mercato: contratto e cifre

La Gazzetta dello Sport accosta l'argentino, in uscita dalla Juve, ai nerazzurri

Paulo Dybala verso l'Inter. La Gazzetta dello Sport oggi accosta il numero 10 della Juventus al club nerazzurro. Dybala, 28 anni, lascerà la Juve al termine della stagione, alla scadenza dell'attuale contratto che la società torinese non intende rinnovare. L'argentino, secondo le indiscrezioni, potrebbe firmare con l'Inter un contratto quadriennale con un ingaggio base di 6 milioni di euro, a cui andrebbero aggiunti bonus in caso di obiettivi raggiunti. Dybala, arrivato alla Juventus nel 2015, con la maglia bianconera ha conquistato 5 scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe. Le ultime stagioni del numero 10 sono state fortemente condizionate da problemi fisici, che però non sembrano spaventare l'Inter, decisa a puntare sull'argentino.