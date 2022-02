Dynamica Retail: fintech e digitalizzazione della cessione del quinto

In collaborazione con Dynamica Retail SpA

Il mercato del credito, come molti altri settori, è in continua evoluzione. Ha infatti preso piede negli ultimi anni quello che potremmo un nuovo approccio definito fintech. La parola fintech deriva dalla fusione di due termini: finance (Finanza) e technology (tecnologia). Il termine fintech non ha ancora un significato univoco ma possiamo definirlo come l’utilizzo delle tecnologie digitali applicato in ambito finanziario.

Dai servizi online delle banche, ai nuovi prestiti che possono essere ottenuti via web, fino anche alla blockchain e le criptovalute, tutto questo nuovo mondo che sta cambiando per sempre il settore finanziario, prende il nome di fintech. Anche l’Italia, con un piccolo ritardo rispetto a Paesi più all’avanguardia come la Gran Bretagna o gli Stati Uniti, sta iniziando a capire le potenzialità di questo nuovo approccio, lo dimostra il numero sempre crescente di operatori, Banche e Finanziarie, che stanno progressivamente digitalizzando i propri servizi.

Tra gli istituti di credito che hanno capito sin dall’inizio le potenzialità del fintech c’è sicuramente Dynamica Retail, finanziaria che opera nel settore della cessione del quinto e che da diversi anni ha iniziato un processo di progressiva digitalizzazione. Negli ultimi anni infatti, numerose sono state le iniziative ad alto contenuto tecnologico messe in campo. Basti pensare a Pratyca, la App per i propri venditori che permette di effettuare preventivi, acquisire la documentazione del cliente e seguire le proprie pratiche di finanziamento oppure a Vysta, la procedura per concludere la cessione del quinto a distanza tramite videoriconosimento e firma con codice OTP.

In questo periodo in cui è sempre più diffuso il ricorso da parte degli italiani allo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, Dynamica Retail ha subito capito la potenzialità dello strumento.

Negli ultimi mesi ha infatti realizzato e messo a disposizione dei propri clienti una nuova procedura per firmare tutta la documentazione relativa ai prestiti con cessione del quinto tramite SPID.

Il vantaggio è su due fronti. E’ possibile infatti firmare il contratto di un prestito comodamente da casa, senza dover fissare appuntamenti, uscire e perdere tempo. E’ anche un sistema ecologico: firmando in digitale non c’è bisogno di stampare i documenti. In questa maniera si risparmia carta e si fa un favore all’ambiente e soprattutto alle generazioni future, che di questi tempi non è cosa da poco.

Questo è solo uno dei tenti progetti che l’Istituto Finanziario sta portando avanti, nei prossimi mesi ci saranno grandi novità che renderanno Dynamica ancora più digital e che segneranno un punto di svolta per la cessione del quinto in generale.