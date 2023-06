Dopo otto anni in Italia, Edin Dzeko ripartirà dalla Turchia. In scadenza di contratto con l'Inter, il 37enne attaccante bosniaco giocherà dalla prossima stagione nel Fenerbahce. Lo ho annunciato il club di Istanbul sui propri canali: "L'attaccante di fama mondiale Edin Dzeko verrà a Istanbul per superare le visite mediche e completare la trattativa per il trasferimento. Poi sarà presentato al pubblico".