E' arrivata MumApp, l'app amica delle mamme

Concreta, affidabile, utile ed innovativa: è arrivata MumApp, la prima app che parla e ascolta tutte le mamme. Attraverso un approccio pratico e la trasversalità degli obiettivi e dei contenuti, MumApp vuole essere una fonte attendibile di informazioni ed un supporto costante alle mamme per aiutarle a districarsi tra le fake news del web ed a non sentirsi mai sole.

Scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet da App Store e Google Play, l’applicazione contiene video realizzati in collaborazione con medici specialisti che rispondono dal punto di vista medico scientifico agli interrogativi legati alla nuova vita di mamma e con mamme influencer che, con un approccio pratico, raccontano le gioie e le sfide quotidiane del mestiere più bello e complicato del mondo. L’area forum suddivisa per aree tematiche consente alle mamme di comunicare e restare in contatto tra loro, partecipando alle discussioni e creandone di nuove. La sezione sondaggi permette di approfondire le esigenze diffuse e di coinvolgere direttamente le mamme nello sviluppo di nuovi contenuti e funzionalità.

“MumApp si propone come una vera e propria start-up, che verrà incrementata nel tempo in risposta alle necessità concrete delle mamme”, commenta Ignazio Barberi, responsabile scientifico del progetto, che prosegue: “Con l’obiettivo di distinguersi dalle altre applicazioni del settore, focalizzate sulla gravidanza e i primi mesi di vita del bambino, MumApp vuole essere un punto di riferimento ed un’amica fidata per accompagnare le mamme passo dopo passo nel lungo viaggio della maternità. Perché quando si diventa mamme, lo si è per tutta la vita”.