È Black Friday anche per la SEO: da SEOZoom offerte su abbonamenti e Academy

Napoli, 21 Novembre 2022 - Promozioni per i nuovi clienti, ma anche sconti per chi è già abbonato e offerte sull'iscrizione all'Academy, il percorso formativo per imparare a sfruttare tutti gli strumenti della suite e applicarli alla propria strategia online: quest'anno SEOZoom, la piattaforma di SEO e search marketing più usata in Italia, supera le giornate di Black Friday e Cyber Monday ed estende la sua serie di proposte convenienti con un'intera Black Week dedicata al risparmio per gli utenti.

Si parte dalla promozione "3 Mesi per te al prezzo di 1", che permette ai nuovi clienti di acquistare un piano di abbonamento mensile di valore triplo, ottenendo due mesi in omaggio.

In alternativa, è possibile usufruire dello sconto del 10% su tutti i piani annuali, che si aggiunge al risparmio già previsto da questa modalità di abbonamento, e tale opportunità è disponibile anche per gli utenti iscritti che vogliono fare "update" da un piano mensile a una modalità di sottoscrizione annuale.

La suite inventata da Ivano Di Biasi e Giuseppe Liguori, che quest'anno festeggia 7 anni di presenza sul mercato, ha conquistato già oltre 25mila utenti solo in Italia e si conferma come scelta ideale per chi vuole gestire tutti gli aspetti delle attività SEO. Nello specifico, SEOZoom è un vero e proprio strumento di business intelligence che dà accesso a statistiche, dati, grafici fondamentali nelle attività di decision marketing e strategiche per il monitoraggio della concorrenza, con interfacce facili e intuitive che consentono di avere sotto controllo la maggior parte delle informazioni utili per sviluppare e migliorare un progetto online di qualsiasi tipo e dimensione.

Al momento, sono disponibili 4 tipologie di piano, adatte a ogni tipo di professionalità, di interesse e di esigenza nel settore del search marketing:

1. Lite è pensato su misura di chi sta muovendo i primi passi nel mondo della SEO e offre con funzionalità e strumenti adatti a raggiungere gli obiettivi di potenziamento del sito attraverso lo studio delle SERP e delle metriche proposte.

2. Professional è ideale per freelance con portfolio clienti ridotto o piccole aziende con un reparto SEO ancora giovane che vogliono lavorare in modo più strategico e professionale.

3. Business è il piano adatto alle esigenze di Web Agency con vari clienti, professionisti SEO o aziende con divisione SEO interna, perché offre tutte le funzionalità di SEOZoom con un numero di accessi multipli adeguato alle necessità lavorative.

4. Corporate è l'abbonamento top, che mette a disposizione tutti gli strumenti e le funzioni al loro massimo quantitativo, per imprese e società di comunicazione di grandi dimensioni.

Grazie agli sconti della Black Week, gli utenti possono acquistare il piano più adatto alle proprie necessità con il massimo risparmio, investendo sul proprio progetto online e sulla propria passione.

All'interno della suite sono disponibili oltre 40 funzionalità innovative e utili per iniziare la scalata alle SERP e alla conquista della visibilità sui motori di ricerca, tra cui analisi SEO in tempo reale su tutte le keyword, le URL e i domini; strumenti di keyword research per scegliere in modo efficace le parole chiave strategiche per ogni settore e attività; assistente editoriale per scrivere contenuti utili, in linea col search intent e col focus individuato da Google; SEO Spider per audit tecnici e tanto altro ancora.

C'è di più, perché SEOZoom è anche internazionale: oltre al database italiano, che è il più ampio e completo del mercato, la suite dà accesso automatico anche ai dati delle versioni di Google in Regno Unito, Germania, Francia e Spagna, utili per chi vuole analizzare le prestazioni dei propri siti localizzati in questi Paesi europei.

L'ultima offerta della Black Week di SEOZoom riguarda infine l'Academy, il percorso di formazione professionale continua pensato per aiutare gli utenti a sfruttare al meglio tutti i tool della suite e a tenersi sempre aggiornati sulle tendenze della SEO: l'iscrizione al corso Certified Professional costa infatti solo 99 euro, con un risparmio di quasi il 40% sul prezzo standard, e dà accesso a tutte le lezioni in modalità on-demand e one-to-one, che permetteranno a tutti di trovare nuove opportunità per migliorare il proprio sito e rendere più redditizio il proprio lavoro.

