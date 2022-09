E' caro scuola in Italia, ecco quanto si spende

E' caro scuola in Italia. Dal monitoraggio effettuato dall'O.N.F. - Osservatorio Nazionale Federconsumatori i costi del materiale scolastico registrano un aumento medio del +4,3% rispetto al 2021. Complessivamente la spesa per il corredo scolastico (più i "ricambi") ammonterà quest'anno a circa 571,60 euro per ciascun alunno.

Si confermano in salita i costi dei libri: per ogni studente in media si spenderanno 481,04 euro per i testi obbligatori +2 dizionari. La variazione rispetto al 2021 è del +2%.

Un ragazzo di primo liceo spenderà per i libri di testo + 4 dizionari 683,46 euro (+2% rispetto allo scorso anno) + 571,60 euro per il corredo scolastico ed i ricambi, per un totale di ben 1.255,06 euro. Tra computer, webcam, microfono, antivirus, programmi base una famiglia spende da 369,88 euro a 3.756,98 euro (considerando per antivirus e programmi i costi su base annua).