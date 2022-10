E' caro spesa, olio di semi +60,5% e burro +38%- la 'top ten' di Coldiretti

Gli italiani fanno i conti con la spesa al supermercato che è sempre più cara. Una raffica di aumenti con gli oli di semi in cima con +60,5%, soprattutto quello di girasole, che risente della guerra in Ucraina, uno dei principali produttori, mentre al secondo posto c’è il burro in crescita del 38,1% e al terzo la margarina (+26,5%). A stilare una la top ten degli aumenti, diffusa dall'Adnkronos è la Coldiretti, sulla base dei dati Istat relativi all’inflazione a settembre.

A seguire, forte rincaro anche per il riso con un +26,4%, spinto anche dal crollo della produzione nazionale a causa della siccità, e il latte Uht (+24,5%), davanti a farina (+24,2%) e pasta (+21,6%) proprio nel momento in cui nelle campagne si registrano speculazioni sul prezzo del grano con forti e ingiustificati cali dei compensi riconosciuti agli agricoltori.

Ma, secondo Coldiretti, crescono del 18,4% e del 18,2% anche lo zucchero e i gelati, con la verdura fresca a chiudere la top ten degli aumenti a +16,7%, peraltro con un impatto pesante sui consumi di ortofrutta degli italiani.