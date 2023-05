“Grazie ai Marketplace abbiamo venduto in Australia come in Canada, abbiamo esportato in tutto il mondo. Nel giro di quattro anni passati da fatturato online a zero a due milioni dello scorso anno“ Così Alessio Adamo, Amministratore Delegato, Omada Design, a margine dell’evento “Le giornate del Made in Italy digitale” che si è tenuto presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a Roma.