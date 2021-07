e-Commerce, cresce anche in Italia il livestream shopping

In Cina ha generato 300 miliardi di dollari, +85% in un anno. La Ceo della neo-nata piattaforma Marlene: "Aumenta online la cultura partecipativa"

Nato in Cina e dilagato in America, arriva anche in Italia il livestream shopping il nuovo fenomeno di e-commerce per vendere prodotti direttamente in streaming. Oggi il live streaming è parte integrante dell'e-commerce tanto che, solo quest’anno, in Cina ha generato 300 miliardi di dollari, crescendo del +85% rispetto all’anno precedente. Nel Paese del dragone questo rappresenta l'11,7% delle vendite totali di e-commerce, una percentuale non indifferente se si pensa che si tratta di un modello di business nato da pochi anni ed esploso lo scorso anno con la pandemia.

E proprio per le grandi prospettive di crescita e di potenziale, Flyer Tech ha annunciato la nascita nel mercato italiano di Marlene, la nuova piattaforma B2B di Livestream Shopping sviluppata dalla Pmi innovativa specializzata in Digital Advertising e già creatrice di Transactionale, la piattaforma a cui si sono affidati già, tra gli altri, Blue Spirit, Morellato, Farmacia Savorani, Profumerie Sabbioni, Zalando Privé, Aosom. e tanti altri. Marlene è una piattaforma interattiva 'one to many' di Livestream Shopping rivolta a retailer e proprietari di e-commerce che puntano a connettersi, anche più direttamente con i propri consumatori attraverso contenuti video in tempo reale.

I video in live streaming sono infatti pensati come show in cui gli streamer, oltre a presentare i prodotti di un e-commerce, rendono l'esperienza d'acquisto dei clienti interattiva. I merchant possono sfruttare le community di influencer con i quali già collaborano per nutrire la Customer Base e aumentare le vendite. Questa tipologia di shopping garantisce un tasso di conversione cinque volte superiore rispetto alla vendita digitale tradizionale: le stime indicano un +600% di engagement rate, +400% di prodotti aggiunti nel carrello e +669% sulle vendite.

"Con l'emergere della cultura partecipativa, gli utenti delle piattaforme di e-commerce in live streaming hanno formato dei gruppi nei quali i semplici utenti sono diventati veri e propri fan. Il cosiddetto 'effetto gruppo' fa sì che il live streaming stimoli i consumatori ad acquistare maggiormente rispetto al modo tradizionale" spiega Marianna Chillau, Ceo e co-founder di Marlene e Transactionale, nonché Presidente e fondatrice di 4eCom, Associazione di soluzioni digitali nel mondo dell’e-commerce.

E dalla live su Facebook alla Shopping Experience, Marlene porta direttamente sul sito dell’e-commerce. La piattaforma offre agli e-shop la possibilità di spostare la propria clientela sul sito stesso dello store, obiettivo principale di ogni merchant. Durante le sessioni di live shopping, alle quali possono partecipare migliaia di utenti contemporaneamente, i merchant possono mostrare i prodotti, interagire con la clientela e rispondere ad eventuali domande e curiosità.

"I clienti da Facebook possono andare sul sito dello store e sono così più incentivati ad acquistare, potendo trovare sull'e-commerce sia i prodotti presentati in diretta streaming che articoli simili di potenziale interesse per loro" aggiunge la Ceo Chillau.