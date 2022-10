E-commerce farmaceutici: per Leaderfarma è boom di recensioni positive

Agnone, 28 ottobre 2022– Negli ultimi anni, complice anche la pandemia, molti italiani hanno cominciato ad acquistare prodotti farmaceutici sul web presso le farmacie online autorizzate dal Ministero della Salute, dov’è possibile trovare i farmaci che possono essere comprati senza prescrizione medica e una serie di articoli come integratori, cosmetici, elettromedicali, prodotti per l’igiene personale e per gli animali domestici.

Per scegliere l’e-commerce farmaceutico molti consumatori si affidano alle recensioni online, uno strumento fondamentale per capire quali sono gli store che offrono un servizio professionale e di qualità.

Tra gli operatori del settore che hanno ottenuto un forte apprezzamento c’è Leaderfarma, farmacia online attiva da oltre 3 anni nel campo dell’e-pharmacy, in cui si riversa l’esperienza ultratrentennale di una farmacia radicata nel territorio.

Lo store farmaceutico ha ottenuto un vero e proprio boom di recensioni positive anche nell’ultimo anno, con gli utenti che continuano a premiare l’esperienza digitale proposta dalla piattaforma. Si tratta di un risultato molto importante per leaderfarma.it, che da sempre ha tra i propri punti di forza la massima attenzione alle esigenze dei clienti.

I punti di forza di Leaderfarma secondo le recensioni dei clienti

Le recensioni positive dei consumatori sono il risultato di un lungo e complesso processo, che inizia con l’offerta di un servizio qualitativamente analogo a quello disponibile presso una farmacia fisica convenzionale. Raggiungere questo obiettivo permette di conquistare la fiducia dei consumatori anche sul web, un traguardo che per un e-commerce farmaceutico si riflette anche sul numero di clienti e sul fatturato.

Analizzando le migliaia di recensioni verificate e indipendenti su Leadefarma.it, emerge innanzitutto un apprezzamento diffuso ed elevato, come testimoniato dal fatto che sono oltre 2 mila le valutazioni che hanno riconosciuto alla farmacia online 5 stelle, vale a dire il massimo punteggio ottenibile.

Tra gli aspetti più apprezzati dagli utenti ci sono l’efficienza delle spedizioni, grazie alla possibilità di scegliere tra vari corrieri o ritirare i prodotti presso migliaia di punti in tutta Italia, i prezzi convenienti determinati da offerte e promozioni vantaggiose e l’ampiezza del catalogo con oltre 40 mila prodotti.

Questo risultato è anche il frutto del lavoro di un team giovane e competente interamente under 35, che ha saputo comprendere le necessità dei consumatori e fornire soluzioni adeguate, tra cui l’attenzione riservata alla comunicazione di qualità. Oltre a informazioni corrette e precise sui prodotti in catalogo, infatti, Leaderfarma.it mette a disposizione anche un blog di salute e benessere attraverso il quale gli utenti possono informarsi adeguatamente e trovare tanti consigli utili.

Il blog di Leaderfarma si distingue per uno stile comunicativo professionale ma semplice e comprensibile, dove trovare anche informazioni sui prodotti più efficaci per trattare malanni di stagione e vari tipi di disturbi.

A supporto del blog c’è anche un database con i foglietti illustrativi dei farmaci e la sezione “Come curare”, in cui approfondire cause e rimedi di varie patologie come l’acne, la bronchite, il diabete, la gastrite o l’osteoporosi.

Con le recensioni positive crescono fatturato e numero di clienti di Leaderfarma.it

Il giudizio positivo dei consumatori ha permesso a Leaderfarma di ottenere ottimi risultati, con un numero di clienti registrati in continua crescita che ha superato la soglia dei 10 mila e un fatturato in forte aumento con migliaia di ordini evasi ogni mese.

Nelle recensioni viene evidenziata anche l’importanza di pagamenti sicuri e un’ampia scelta di soluzioni, infatti oltre ai metodi convenzionali (bonifico bancario anticipato, contrassegno alla consegna e carta di credito) presso la farmacia online sono disponibili anche sistemi moderni di pagamento come PayPal, Google Pay e Apple Pay.

Particolarmente apprezzata dagli utenti è l’assistenza dedicata di Leaderfarma.it, con la possibilità di usufruire di un supporto completo durante ogni fase di ricerca dei prodotti, scelta, pagamento, spedizione e ricezione del pacco presso il proprio domicilio. La farmacia online propone sia un efficiente sistema di assistenza telefonica, sia la possibilità di inviare un’email e ricevere un risposta in tempi brevissimi, per ottenere subito tutte le informazioni di cui si ha bisogno.

La digitalizzazione delle farmacie sta cambiando profondamente il settore, un trend destinato a consolidarsi nei prossimi anni considerando l’ampio margine di crescita delle farmacie online in Italia, ancora lontane dalle quote di mercato raggiunte in altri paesi europei come Francia, Regno Unito e Germania. In questo contesto le recensioni online sono uno strumento essenziale per i consumatori, in grado di tutelare gli utenti e premiare le aziende che garantiscono una customer experience migliore e una maggiore professionalità.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.leaderfarma.it/

Responsabilità editoriale: TiLinko – IMG Solutions srl per MGvision