e& annuncia una collaborazione strategica pluriennale nell'ambito del GRAN PREMIO di FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti, 15 settembre 2022 /PRNewswire/ -- e&, precedentemente nota come Etisalat Group, ha annunciato oggi una partnership strategica pluriennale con Abu Dhabi Motorsports Management, in qualità di partner fondatore del GRAN PREMIO di FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI, il più grande evento sportivo in Medio Oriente, che offre il meglio dell'intrattenimento e delle esperienze digitali sia per i residenti che per gli appassionati di sport motoristici.

In qualità di partner fondatore dell'evento di rilievo, e& collaborerà a stretto contatto con Abu Dhabi Motorsports Management e Formula 1® per promuovere il coinvolgimento dei consumatori nelle esperienze digitali.

Dalla trasformazione globale di e& in un conglomerato di tecnologia e investimenti all'inizio di quest'anno, l'azienda ha continuato il suo percorso con costanti progressi nella creazione di soluzioni innovative utilizzando tecnologie di nuova generazione. Ciò ha creato infinite possibilità basate su connessioni, connettività e collaborazione. Attraverso i pilastri aziendali specializzati, il gruppo continua a offrire maggiore potere, libertà e gioia ai propri clienti, fornendo soluzioni tecnologiche che creano e abilitano piattaforme per la connettività intelligente, esperienze digitali olistiche e intrattenimento.

Hatem Dowidar, CEO del gruppo, e&, ha dichiarato: "Questi sono tempi entusiasmanti per noi e siamo lieti di collaborare con il Gran Premio di Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi, il finale di stagione e un evento di sport motoristici di fama mondiale che porta il meglio dello sport e dell'intrattenimento a livello globale negli EAU. La nostra partnership strategica pluriennale con questo marchio globale di altissimo livello ci offre molteplici opportunità non solo per costruire nuove relazioni e migliorare l'esperienza dei clienti, ma anche per sigillare il posizionamento del nostro marchio come conglomerato tecnologico e di investimento globale che potenzia digitalmente le società."

"Oggi, il paese è una destinazione globale dello sport; date le strutture di livello mondiale e i diversi paesaggi, gli EAU e gli Emirati di Abu Dhabi avranno una maggiore prevalenza nel calendario sportivo mondiale. Siamo orgogliosi di far parte di questa fiera globale insieme ad altri famosi marchi mondiali, uno sport di nuova generazione basato sulla tecnologia che attrae un pubblico ampio e in continua crescita che riflette i valori di e& e le sue ambizioni di trasformarsi in un conglomerato di investimenti e tecnologia globale. L'evento ci offrirà l'opportunità di esplorare possibilità che aumenteranno l'esperienza dei visitatori nel modo più innovativo in occasione del Gran Premio di Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi."

Saif Al Noaimi, CEO di Abu Dhabi Motorsports Management, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi e onorati di annunciare e& come partner fondatore del Gran Premio di Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi. Con gli occhi del mondo su Abu Dhabi durante la Race Week, questa offre a e& un'eccellente piattaforma per consentire al marchio di raccontare la sua storia di trasformazione globale, man mano che cresce e si evolve. La 14a edizione del Gran Premio di Abu Dhabi promette di essere un evento fantastico, con una domanda eccezionale dopo il weekend di gara da record dello scorso anno, non vediamo l'ora di accogliere migliaia di fan mondiali di F1® sull'isola di Yas, ancora una volta creeremo ricordi indimenticabili per i visitatori di tutto il mondo davanti alla nostra più grande folla di sempre. Non vediamo l'ora che e& si unisca a noi in questo percorso".

Il weekend di gara di quest'anno si svolgerà dal 17 al 20 novembre presso il circuito di Yas Marina, con la stagione finale della F1® 2022 dopo quattro giorni di azione e corse. I fan potranno ammirare le emozioni dell'azione dal vivo nel circuito di Yas Marina, le avventure ricche di divertimento dell'isola di Yas e gli iconici concerti post-gara Yasalam all'Etihad Park.

Con le più grandi star degli sport motoristici che si dirigono verso l'iconico circuito di Yas Marina domenica 20 novembre, i fan potranno guardare uno spettacolo incredibile mentre la stagione di F1® si concluderà quest'anno ad Abu Dhabi.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1899689/Hatem_Dowidar__and_Saif_Al_Noaimi.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1899690/e_Abu_Dhabi_Motorsports_Management.jpg