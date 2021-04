E-Gap, a Roma nuova partnership e più offerta per ricariche elettriche 'on demand'

Nella capitale i clienti dell'Audi e-tron avranno a disposizione per 6 mesi un servizio gestibile via app che consentirà la scelta di dove e quando la vettura verrà raggiunta dall’operatore per una ricarica Fast fino a 50kW in qualsiasi punto della città.

Si rafforza l'offerta su Roma di E-Gap, primo operatore di ricarica mobile, on-demand e sostenibile per auto elettriche in Europa. Infatti grazie a una partnership con la concessionaria L'Automobile i clienti dell'Audi e-tron avranno a disposizione nei primi 6 mesi dall’acquisto un servizio di ricariche 'on demand' gestibili grazie a un'app che consentirà la scelta di dove e quando la vettura verrà raggiunta dall’operatore per una ricarica Fast fino a 50kW in qualsiasi punto della città.

Il servizio di E-Gap in questo modo va incontro a una delle problematiche maggiori - l’estensione dell’autonomia di percorrenza - per i clienti delle vetture elettriche: inoltre l’azienda offre anche servizi aggiuntivi, come il lavaggio sostenibile waterless e la riattivazione emergenziale del veicolo elettrico, erogati sempre in autonomia senza bisogno della presenza del richiedente. E-Gap dal 2019 è attivo a Milano e Roma, ma presto estenderà il suo servizio in altre città italiane ed europee.

"In un periodo difficile per l’economia e per i trasporti in generale riteniamo che incentivare la mobilità sostenibile con servizi unici e innovativi significhi cogliere in modo corretto la crescente e diffusa attenzione alla tutela dell’ambiente e della salute; per questo motivo E-GAP ha l’obiettivo di rispondere alle nuove necessità della clientela che rivolge la sua scelta di mobilità all’acquisto di un’auto elettrica risolvendo da subito il problema del 'come' e 'del dove' ricaricarsi" ha dichiarato Luca Fontanelli CEO di E-GAP.