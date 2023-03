È lettone il Miglior sommelier del mondo ASI

Quattro giorni, 68 canditati e tre finalisti. Si è chiuso con la vittoria del lettone Raimonds Tomsons, il concorso del Miglior sommelier del mondo dell'ASI (Association de la Sommellerie Internationale). Nina Jensen (seconda), terza la cinese Reeze Choi.

Il concorso, tenutosi per la prima volta nel 1969, vede gareggiare sommelier di tutto il mondo sfidandosi su diverse prove che mettano in evidenza la capacità di degustazione e di servizio, nonché la loro conoscenza dei prezzi. Come riflesso del cambiamento delle abitudini di vita, quest’anno una delle sfide era sull'abbinamento di bevande analcoliche con piatti vegani.

Sebbene la Lettonia non sia nota per la sua viticoltura, Tomsons, direttore del vino di Barents (importatore con sede a Riga), co-fondatore WineTeach, una piattaforma online di formazione sul vino, ha vinto dopo essere arrivato secondo nell’ultima edizione.

Adnkronos - Vendemmie