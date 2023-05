E' morta la giornalista Maria Giovanna Maglie. A darne notizia, via Twitter, è l'amica Francesca Chaouqui: ''Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace''. Nata a Venezia, Maglie aveva 70 anni. Dopo i primi anni all'Unità come inviata in America Latina, Maglie entra in Rai dove fu inviata in Medio Oriente, durante la prima guerra del Golfo, per poi diventare corrispondente da New York fino al 1993.