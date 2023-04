E' morto Cesare Fumagalli, storico segretario generale di Confartigianato

E' morto ieri Cesare Fumagalli, classe '53. E' stato uno storico segretario generale di Confartigianato Imprese dal 2005 al 2020. Nato nel 1953 in provincia di Lecco, laureato in sociologia, sposato e padre di due figli, Cesare Fumagalli ha trascorso 30 anni nell’ambito del Sistema Confartigianato.

Dopo aver lavorato alla Presidenza della Regione Lombardia, per 20 anni è stato Direttore di Confartigianato Lecco e successivamente Segretario Regionale di Confartigianato Lombardia.

Fumagalli ha lavorato anche per la presidenza della Regione Lombardia ed è stato membro del Board di SmeUnited a Bruxelles oltre che componente del CdA di Unicredit Banca e della Bcc Alta Brianza. Attivo anche in ambito politico, Cesare Fumagalli faceva parte della segreteria nazionale del Partito Democratico.

"Mi unisco alla sua famiglia nel piangere la scomparsa di un grande amico, Cesare #Fumagalli leader storico di @confartigianato. Nonostante la malattia con entusiasmo e impegno non smise mai di lavorare in questi due anni di segreteria al Pd. Un onore per me averlo avuto a fianco" ha scritto su Twitter Enrico Letta.

"Le deputate e i deputati del Partito democratico si uniscono al dolore della famiglia per la scomparsa di Cesare Fumagalli - afferma Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera - Lo ricorderemo con affetto, per la serietà e la passione con cui si è sempre dedicato alla difesa del lavoro e al sostegno alla piccola impresa. Ci ha fatto conoscere un mondo laborioso, creativo e sostenibile su cui si basa l’economia del nostro Paese".