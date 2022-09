E' morto Cesare Pompilio, il messaggio di Luciano Moggi

E' morto Cesare Pompilio, 73 anni, personaggio televisivo e tifoso 'doc' della Juventus. Pompilio è stato per anni protagonista delle trasmissioni calcistiche su diverse emittenti.

Ad annunciarlo la scomparsa è il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani su twitter. "Ho una terribile notizia da darvi. Purtroppo è morto il mio e nostro caro amico Cesare Pompilio. Solo chi ha avuto la fortuna di frequentarlo dentro e fuori dagli studi televisivi sa che straordinaria persona fosse. Dire che ci mancherà non rende l’idea del vuoto che proviamo", sottolinea Ravezzani.

Pompilio, nato a Trieste ma da sempre residente a Milano, era un volto noto dell’emittente televisiva lombarda, in particolare del programma ‘Qui Studio a Voi Stadio’ di cui era opinionista.

Sui social, tanti messaggi di cordoglio. Spicca quello di Luciano Moggi, ex dg della Juventua. "Caro Cesare, oggi ci hai lasciato, ma il tuo ricordo e tutto quello che abbiamo vissuto insieme non potrà mai essere cancellato. La tua amicizia, il tuo sostegno costante anche nei momenti difficili saranno sempre con me. Riposa in pace amico mio", ha scritto Moggi su Twitter.