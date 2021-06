E' morto Donald Rumsfeld, ex segretario Difesa Usa aveva 88 anni

L'ex Segretario alla Difesa Usa Donald Rumsfeld è morto all'età di 88 anni. Ne ha dato notizia la famiglia: "È con profonda tristezza che condividiamo la notizia della scomparsa di Donald Rumsfeld, statista americano e marito devoto, padre, nonno e bisnonno. A 88 anni, era circondato dalla famiglia nella sua amata Taos, nel New Mexico".

"La storia -si legge nella nota diffusa dai familiari- potrebbe ricordarlo per i suoi straordinari risultati in oltre sei decenni di servizio pubblico, ma per coloro che lo hanno conosciuto meglio e le cui vite sono state cambiate per sempre di conseguenza, ricorderemo il suo amore incrollabile per sua moglie Joyce, la sua famiglia e i suoi amici, e l'integrità che ha portato a una vita dedicata al Paese".

Rumsfeld era una figura di spicco a Washington, avendo servito come segretario alla Difesa prima dal 1975 al 1977 sotto il presidente Gerald Ford e poi, dopo decenni nel settore privato, dal 2001 al 2006 sotto George W. Bush, giocando un ruolo importante nella risposta di Washington agli attentati dell'11 settembre.