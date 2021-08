E' morto Ed Asner, attore aveva 91 anni: star di Mary Tyler Moore

L'attore statunitense Ed Asner è morto a 91 anni. Asner è stato uno dei protagonisti della sitcom "The Mary Tyler Moore Show" interpretando il burbero Lou Grant, capo della celebre redazione tv. Asner è stato anche protagonista della serie tv autonoma "Lou Grant", è morto oggi a Los Angeles. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua famiglia su Twitter: "Siamo dispiaciuti di dire che il nostro amato patriarca è deceduto pacificamente. Le parole non possono esprimere la tristezza che proviamo. Con un bacio sulla fronte, ti diciamo buonanotte papà. Ti vogliamo bene".

Asner ha ricevuto tre dei suoi sette Emmy Awards (nel 1971, '72 e '75) per aver interpretato il direttore/produttore del notiziario serale della Wjm-Tv in "The Mary Tyler Moore Show" della Cbs e poi ne ha ottenuto altri due (1978, '80) dopo che il suo personaggio disoccupato è stato assunto come redattore del quotidiano "Los Angeles Tribune" nella serie "Lou Grant" della stessa Cbs. Ha conquistato 5 Golden Globe per il miglior attore, di cui due (1978, 80) per il ruolo di Lou Grant nell'omonima serie.

Era nato a Kansas City il 15 novembre 1929. Asner ha recitato anche nel ruolo dello schiavista capitano Davies nella mini serie "Radici" (1977) e ha svolto attività di doppiatore. Nel 2002 è stato protagonista della miniserie tv "Papa Giovanni", diretta da Giorgio Capitani, in cui ha interpretato papa Giovanni XXIII da anziano.